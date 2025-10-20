«Я точно вам говорю». Зеленский заявил о приближении мира на Украине

Зеленский заявил о приближении к возможному завершению конфликта на Украине

Конфликт на Украине приближается к вероятному завершению. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова привело издание «РБК-Украина» .

«Мы приблизились к возможному окончанию конфликта. Я точно вам говорю. Это не значит, что точно закончится, но Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, на этой волне он хочет закончить и этот конфликт», — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что сейчас в международных отношениях формируется политический запрос на завершение конфликта. При этом киевский режим пользуется ситуацией для «усиления давления на Россию».

«Мы делаем какие-то шаги — Tomahawk и так далее. Это новые шаги, которые действительно поджимают Россию», — заключил он.

Днем ранее Зеленский исключил какие-либо территориальные уступки со стороны Украины в пользу России ради мира.