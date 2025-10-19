Зеленский шокировал наглым заявлением о России

Украина «не подарит ничего» России. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Политик также пообещал, что «мы ничего им не забудем». Зеленский назвал Россию «долговременной угрозой». И добавил, что уже поручил своей команде в ближайшее время подготовить встречу так называемой «коалиции решительных».

В эту структуру входят несколько европейских государств. Они поддерживают Украину финансово и военной техникой.

В том же обращении Зеленский признал, что «нам нужно закончить этот [конфликт]». Началом завершения кризиса он счел заморозку на линии боевого соприкосновения.

По его словам, это стало бы отправной точкой для дипломатического урегулирования конфликта.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 19 октября, исключил отсутствие территориальных уступок со стороны Украины. Этот конфликт закончится утратой некоторых земель, констатировал глава Белого дома.