«Я не верю в эти сказки»: признают ли США Крым российским?

Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на международную встречу по Украине после отказа Владимира Зеленского признать Крым российским. Действительно ли США готовы пойти на такую уступку России и что будет дальше, рассказал 360.ru политолог Юрий Светов.

«Я не верю в эти сказки, которые американские газеты рассказывают уже не первый день», — заявил он.

Светов задался вопросом, как юридически это будет оформлено и что американская сторона потребует взамен. По его мнению, пока такие разговоры несерьезны, особенно с учетом того, что множество санкций наложили и европейцы.

Также политолог не исключил, что некие переговоры между американской, европейской и украинской сторонами пройдут в Риме после похорон папы римского Франциска, на которые приедут и президент США Дональд Трамп, и французский лидер Эммануэль Макрон, и премьер Италии Джорджа Мелони.

«Естественно, туда припрется Зеленский. И вполне возможно, что это (отказ представителей нескольких стран ехать на встречу в Лондон — прим. ред.) связано с похоронами. Может быть, в Риме состоится какой-то контакт на эту тему», — предположил Светов.

Ранее находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что США уже не видят смысла учитывать интересы Украины в переговорах.