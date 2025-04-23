На Украине признали, что Трамп не видит смысла договариваться с Зеленским
Депутат Дубинский: США считают бессмысленными переговоры на условиях Украины
Отказ специального посланника Стивена Уиткоффа и госсекретаря США Марко Рубио от участия во встрече в Лондоне показывает нежелание американского президента Дональда Трампа учитывать интересы Украины. Такое мнение выразил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
«Это демонстративный жест, означающий: администрация Трампа не видит смысла в переговорах на условиях Украины», — заявил он.
Парламентарий отметил, что это не просто политический сигнал, а показатель того, что с Украиной невозможно договориться.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о проведении переговоров в Лондоне по конфликту 23 апреля. На встречу пригласили представителей США, Британии и Франции.
Марко Рубио отказался от участия в лондонских переговорах. Он принял это решение после того, как Зеленский отклонил одно из главных предложений Трампа по соглашению, которое могло бы урегулировать конфликт.