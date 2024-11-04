«Я не должен был». Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома

Трамп назвал ошибкой уход из Белого дома после проигрыша на выборах 2020 года

Кандидат в президенты США назвал ошибкой свой уход из Белого дома на выборах в 2020 году. Его слова привело РИА «Новости» .

«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить», — сказал политик на выступлении перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

Он отметил, что когда он возглавлял Белый дом, то «все было великолепно».

«А теперь на каждом избирательном участке стоят сотни юристов», — посетовал экс-глава Штатов.

Трамп всегда отказывался признавать свое поражение на прошлых выборах. Он указывал на фальсификации, а сейчас продолжает высказывать сомнения по поводу предстоящих выборов.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что для России результаты выборов президента США ничего не поменяют. По его мнению, Трамп не сможет остановить украинский конфликт в случае победы, а если рискнет, то станет новым Джоном Кеннеди.