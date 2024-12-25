Генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды участникам СВО в госпитале

Заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды участникам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Об этом сообщило военное ведомство.

Медали и награды вручили военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность в процессе выполнения задач на спецоперации. Горемыкин передал российским военным поздравления от имени министра обороны Андрея Белоусова и поблагодарил их за смелость и верность воинскому долгу и присяге.

«Вся страна, все россияне гордятся вами, потому что вы всегда на передних рубежах, всегда на страже нашей Родины. Спасибо вам», — сказал замминистра.

Медперсонал военного госпиталя Горемыкин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «Луки Крымского» за заслуги, проявленные при медицинском обеспечении задач спецоперации. Генерал поблагодарил медиков за труд и заботу о военных.