Военнослужащий России рассказал о значении детских писем для участников СВО

Детские письма с родины стали главным источником моральной поддержки и мотивации для российских бойцов СВО на передовой. Об этом рассказал РИА «Новости» военнослужащий, вернувшийся из украинского плена.

Военный объяснил, что солдаты регулярно получали письма от детей из разных регионов России. По словам мужчины, эти весточки приносили бойцам огромную радость.

Собеседник агентства признался, что чувствовал колоссальную ответственность перед авторами писем. Каждое из таких посланий не только поддерживало моральный дух российских солдат, но и мотивировало их продолжать освобождать территории.

«Лично я их сохранил», — рассказал военный о детских письмах.

Военнослужащий вернулся в Россию с подконтрольной Украине территории в пятницу, 26 июня. Всего в рамках этого обмена освободили 160 солдат. Предыдущий раз стороны обменивались военнопленными 5 июня.