Мерц допустил разговор с Путиным при одном условии

Мерц не исключил разговора с Путиным в случае прекращения огня на Украине

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил разговор с российским лидером Владимиром Путиным в случае прекращения огня на Украине. Об этом он заявил газете Bild .

«Если такая необходимость возникнет, если это поможет завершить боевые действия, то я на многое готов. Прежде всего, нам нужно посмотреть, сможем ли мы решить задачу прекращения огня после этих выходных», — сказал он.

Глава немецкого правительства добавил, что поездка премьер-министров Польши и Великобритании Дональда Туска и Кира Стармера, а также президента Франции Эммануэля Макрона на Украину согласована с американским президентом Дональдом Трампом.

«Мы призываем к прекращению огня на 30 дней, чтобы за это время подготовиться к мирным переговорам. Сейчас мяч на стороне Путина, он должен ответить на это предложение», — заключил Мерц.

Ранее он пообещал сохранить поддержку Украины.