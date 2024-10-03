Блогершу Барби Доллар арестовали в Москве за наркотики

Сотрудники полиции задержали в Москве блогера Барби Доллар. Девушку заподозрили в пропаганде наркотиков. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей столичного главка Владимир Васенин.

По данным следствия, 23-летняя девушка публиковала в соцсетях видео, на которых употребляла запрещенные вещества, и делилась ссылками, где можно купить наркотики.

Полицейские поймали ее на Ходынском бульваре. Медосвидетельствование показало наркотическое опьянение. По статьям КоАП о пропаганде запрещенных веществ и их употреблении без разрешения врача ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и отправили под арест на 14 суток.

В августе на аватарках многих популярных исполнителей и блогеров в ушедшем из России Spotify появился QR-код, ведущий на сайт запрещенного в стране магазина наркотиков.