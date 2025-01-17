Известная белорусская оппозиционерка умерла в боях на стороне Украины

Оппозиционерка Мария Зайцева из Белоруссии умерла в боях под Артемовском

В зоне спецоперации умерла активистка из Белоруссии Мария Зайцева, ставшая известной после минских протестов в 2020 году. Она участвовала в боевых действиях на стороне Украины, сообщило издание «Страна.ua» .

Когда именно Зайцева вступила во второй интернациональный легион Вооруженных сил Украины, неизвестно. После попадания в голову осколков светошумовой гранаты и нескольких операции в Белоруссии она уехала на лечение в Чехию.

Гибель 23-летней девушки подтвердили журналистам ее друзья. «Московский комсомолец» уточнил, что смертельные ранения она получила в ДНР в районе Артемовска.

Во время боевых действий погиб также уроженец Евпатории, участник российского шоу «Танцы» и победитель украинского «Танцуют все!» Владимир Раков. В 2022 году он заступил на службу в стрелковом батальоне 24-й механизированной бригады ВСУ.