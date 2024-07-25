Изоляция не удалась. Россия использовала американские технологии в свою пользу

С начала спецоперации Россия через посредников закупила американские чипы и сенсоры на сумму около четырех миллиардов долларов. Об этом сообщила газета The New York Times .

По словам журналистов, одним из важнейших чипов оказалась так называемая программируемая пользователем вентильная матрица. Она используется в пожарных сигнализациях, модемах, а также ракетах и беспилотниках. Официально США запретили ее продажу в России, однако, по оценкам журналистов, объем ее импорта с начала СВО превысил 390 миллионов долларов.

Авторы статьи добавили, что около 29% полупроводников импортируют в Россию через Китай. У одного из американских производителей чипов есть завод в Чэнду, у другого — в Сиане. Вышеупомянутые вентильные матрицы широко используют китайские производители, которые потом продают товары по всему миру.

В июне США анонсировали санкции против китайских компаний, торгующих чипами с Россией.