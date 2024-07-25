Изоляция не удалась. Россия использовала американские технологии в свою пользу
NYT: Россия использует американские чипы и сенсоры в ракетах
С начала спецоперации Россия через посредников закупила американские чипы и сенсоры на сумму около четырех миллиардов долларов. Об этом сообщила газета The New York Times.
По словам журналистов, одним из важнейших чипов оказалась так называемая программируемая пользователем вентильная матрица. Она используется в пожарных сигнализациях, модемах, а также ракетах и беспилотниках. Официально США запретили ее продажу в России, однако, по оценкам журналистов, объем ее импорта с начала СВО превысил 390 миллионов долларов.
Авторы статьи добавили, что около 29% полупроводников импортируют в Россию через Китай. У одного из американских производителей чипов есть завод в Чэнду, у другого — в Сиане. Вышеупомянутые вентильные матрицы широко используют китайские производители, которые потом продают товары по всему миру.
В июне США анонсировали санкции против китайских компаний, торгующих чипами с Россией.