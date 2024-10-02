На камере убитого боевика ВСУ обнаружили кадры расправы над мирными жителями Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель силовых структур.

Военный рассказал, что камера GoPro была прикреплена на каску одного из ликвидированных боевиков.

«На камере запечатлен момент убийства местных жителей. Судя по амуниции и внешнему виду, можно предположить, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами», — рассказал собеседник агентства.

В этом же населенном пункте российские военные обнаружили внедорожник, в бардачке которого лежали ювелирные украшения.

Российские войска взяли под контроль южную, западную и восточную части Угледара. Российский флаг установили в центре города.