Избившие иностранцев подростки в Марий Эл действовали по заданию кураторов с Украины

Следственный комитет возбудил уголовное дело против четверых подростков из Марий Эл. Их подозревают в участии в деятельности террористической организации, хулиганстве и поджоге, сообщил «Коммерсант» .

По версии следствия, трое молодых людей весной 2024 года по мотивам национальной ненависти избили иностранцев и местного жителя. Один из нападавших вместе со знакомым также вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Маньяки. Культ убийств».

В декабре по заданию куратора два подростка и подожгли автомобиль с патриотической символикой в деревне Рябинка Медведевского района. Предположительно, с ними связывался представитель террористической организации с Украины. За поджог юноши планировали получить вознаграждение — 32 тысячи рублей.

Суд отправил двоих фигурантов дела в СИЗО, остальные находятся под домашним арестом.

Ранее ФСБ задержала шестерых россиян, которых подозревают в причастности к подготовке терактов. Злоумышленники собирались напасть на образовательные учреждения в Москве и Тюмени.