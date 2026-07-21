Из-за ударов ВСУ произошел сброс воды Белгородского водохранилища

В минувшие выходные удары ВСУ повредили оборудование Белгородского водохранилища, произошел сброс воды. Об этом сообщил областной оперштаб .

Министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев заверил, что населенные пункты ниже по течению не затопило, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается. Угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Он напомнил, что водохранилище находится в федеральной собственности. Областные службы в плотной связке со специалистами ФГБВУ «Центррегионводхоз» работают над стабилизацией ситуации.

«Противник продолжает целенаправленно бить по дамбе, обстрелы не прекращаются», — отметили в оперштабе.

Восстановить работу водохранилища можно будет только после полного ремонта.

За минувшие сутки ВСУ 153 раза атаковали территорию Белгородской области. В результате восемь человек погибли, 77 пострадали.