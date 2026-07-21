Из-за ударов ВСУ произошел сброс воды Белгородского водохранилища
Оперштаб: из-за ударов ВСУ произошел сброс воды Белгородского водохранилища
В минувшие выходные удары ВСУ повредили оборудование Белгородского водохранилища, произошел сброс воды. Об этом сообщил областной оперштаб.
Министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев заверил, что населенные пункты ниже по течению не затопило, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается. Угрозы жизни и здоровью жителей нет.
Он напомнил, что водохранилище находится в федеральной собственности. Областные службы в плотной связке со специалистами ФГБВУ «Центррегионводхоз» работают над стабилизацией ситуации.
«Противник продолжает целенаправленно бить по дамбе, обстрелы не прекращаются», — отметили в оперштабе.
Восстановить работу водохранилища можно будет только после полного ремонта.
За минувшие сутки ВСУ 153 раза атаковали территорию Белгородской области. В результате восемь человек погибли, 77 пострадали.