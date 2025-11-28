Беспилотник сбили над селом в Северной Осетии

Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон над селением Алханчурт в Северной Осетии. Об этом заявил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что в результате ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Глава региона попросил жителей не паниковать и доверять только официальным источникам информации. В республике круглосуточно работает оперативный штаб.

«Напомню, что в Северной Осетии действует запрет на публикацию информации, а также фото- и видеоматериалов, связанных с БПЛА», — добавил Меняйло, призвав жителей не выкладывать снимки с работой средств ПВО.

В ночь на 28 ноября военные нейтрализовали над российскими регионами почти 140 беспилотников. Аппараты уничтожили в Ростовской, Саратовской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской областях, над Московским регионом, в Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.