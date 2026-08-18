Из-за БПЛА повреждены несколько домов во Владимирской области

В результате атаки беспилотников повредились окна двух жилых домов в городе Киржач во Владимирской области. Об этом во «ВКонтакте» заявила глава администрации Киржачского округа Елена Карпова.

Она уточнила, что обошлось без пострадавших.

Украинские боевики атаковали город с помощью БПЛА примерно в 4:00.

«В результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждены окна в двух жилых домах по улице Шелковиков в Киржаче», — отметила Карпова.

По ее словам, эвакуация жителей не потребовалась. На место прибыли экстренные службы, ситуацию взяла на контроль администрация округа.

Ночью средства ПВО нейтрализовали над Ростовской областью более 80 беспилотников. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что аппараты сбили в Боковском, Кашарском, Верхнедонском, Красносулинском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах.