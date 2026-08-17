Из-за атаки ВСУ в Астраханской области погибла женщина
Губернатор: при атаке ВСУ на частный дом в Астраханской области погибла женщина
Жительница Астраханской области погибла в результате массированного налета украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин в «Максе».
По его словам, БПЛА ударил по частному дому в Енотаевском округе. Внутри находились женщина, ставшая жертвой атаки, и ее сын-подросток, которого, к счастью, не задело.
Для семьи подберут временное жилье и окажут материальную помощь.
Массированный налет беспилотников минувшей ночью был направлен против предприятий и гражданских объектов, отметил губернатор. Атаку отразили, промышленные объекты не пострадали.
Также прошедшей ночью погибли восемь жителей Белгородской области. Ранения получили 23 мирных жителя.