Из-за атаки ВСУ на Белгородскую область ребенок получил ранения

В результате детонации взрывного устройства ВСУ в селе Чайки пострадал 13-летний мальчик. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.

Устройство взорвалось на территории частного домовладения. Ребенка доставили в больницу с проникающим ранением легкого и множественными осколочными ранениями лица и тела. Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое.

«Вся необходимая помощь оказывается», — уточнили в штабе.

Во время отражения атаки украинских боевиков также пострадал боец «Орлана» в Грайвороне. Он получил осколочные ранения из-за налета ВСУ, сослуживцы доставили его ЦРБ.

В результате атак FPV-дронов в городе Шебекино получили повреждения крыши, фасады четырех частных домов, хозпостройка, прицеп грузового автомобиля и инфраструктурный объект. В селе Грузское Борисовского округа сгорел социальный объект.

Ранее из-за налета БПЛА произошел пожар на промплощадке в Волгоградской области. Огонь разгорелся из-за упавшего беспилотника.