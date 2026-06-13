Из-за атаки ВСУ на Белгородскую область ребенок получил ранения
В результате детонации взрывного устройства ВСУ в селе Чайки пострадал 13-летний мальчик. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.
Устройство взорвалось на территории частного домовладения. Ребенка доставили в больницу с проникающим ранением легкого и множественными осколочными ранениями лица и тела. Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое.
«Вся необходимая помощь оказывается», — уточнили в штабе.
Во время отражения атаки украинских боевиков также пострадал боец «Орлана» в Грайвороне. Он получил осколочные ранения из-за налета ВСУ, сослуживцы доставили его ЦРБ.
В результате атак FPV-дронов в городе Шебекино получили повреждения крыши, фасады четырех частных домов, хозпостройка, прицеп грузового автомобиля и инфраструктурный объект. В селе Грузское Борисовского округа сгорел социальный объект.
Ранее из-за налета БПЛА произошел пожар на промплощадке в Волгоградской области. Огонь разгорелся из-за упавшего беспилотника.