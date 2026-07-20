Из-за атаки БПЛА в Брянской области погиб человек, трое пострадали

В результате налета беспилотников в Брянской области погиб один человек. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Он рассказал, что из-за налета беспилотников получил смертельные ранения водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка.

В Погарском и Стародубском районах также пострадали трое мирных жителей. Они получили травмы различной степени тяжести.

Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. По его словам, за сутки над Брянской областью отразили атаку более 100 украинских БПЛА самолетного типа.

Всего ночью над регионами сбили почти 400 беспилотников. Налеты отразили в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Курской, Ростовской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Смоленской и Тульской областях, в Крыму, Краснодарском крае, в Московском регионе, над акваториями Азовского и Черного морей.