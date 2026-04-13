Беспилотник ВСУ ранил жительницу Белгородской области

Из-за атаки украинского беспилотника на Белгородскую область пострадала жительница Грайворона. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась.

В результате атаки БПЛА повреждения получили окна и фасады двух частных домов и надворной постройки, добавил Гладков.

Ранее пострадал житель Белгородской области, по машине которого ударил БПЛА. Автомобиль передвигался по участке дороги Ясные Зори — Октябрьский.

Мужчина сам добрался до Ракитянской центральной районной больницы, где ему оказали медпомощь. Из-за атаки пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Врачи отпустили мужчину на амбулаторное лечение.