Беспилотник ВСУ ранил жительницу Белгородской области
Из-за атаки украинского беспилотника на Белгородскую область пострадала жительница Грайворона. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась.
В результате атаки БПЛА повреждения получили окна и фасады двух частных домов и надворной постройки, добавил Гладков.
Ранее пострадал житель Белгородской области, по машине которого ударил БПЛА. Автомобиль передвигался по участке дороги Ясные Зори — Октябрьский.
Мужчина сам добрался до Ракитянской центральной районной больницы, где ему оказали медпомощь. Из-за атаки пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Врачи отпустили мужчину на амбулаторное лечение.