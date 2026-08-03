Из-за атаки беспилотников во Владимирской области загорелись склады

В Собинском округе Владимирской области атака украинских БПЛА привела к разрушениям и пожару на складах. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в «Максе» .

По его словам, в складском комплексе есть разрушения. Людей эвакуировали, на месте работают оперативные службы.

В области сохраняется режим беспилотной опасности, предупредил Авдеев.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что над регионами России за ночь сбили 131 беспилотник ВСУ самолетного типа.

БПЛА атаковали Брянскую, Белгородскую, Калужскую, Воронежскую, Курскую, Орловскую, Липецкую, Тульскую и Смоленскую области. Также вражескую технику уничтожили над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.