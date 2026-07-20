Из-за атаки беспилотника в Тульской области пострадал человек

Журавлев: В Тульской области из-за атаки беспилотника пострадал человек

В результате атаки украинского БПЛА по тепличному комплексу в Киреевском районе Тульской области один человек бы легко ранен. Об этом сообщил глава ситуационного центра губернатора региона Андрей Журавлев, его процитировало РИА «Новости» .

Пострадавший сам обратился в медучреждение, но от госпитализации отказался, рассказал Журавлев. Кроме того, в теплицах разбились стекла.

В Ясногорском районе повреждения получили несколько домов и автомобилей. Сотрудники администрации начали подворовый обход для оценки ущерба.

Ранее в Брянской области из-за атаки БПЛА погиб водитель пожарного автомобиля. Еще трое мирных жителей пострадали.