Из-за атак БПЛА жители поселков в Белгородской области остались без света

Украинские боевики запустили беспилотники в Грайворонский округ Белгородской области. В результате в городе Грайворон повреждения получили 15 авто, в восьми квартирах и одном доме выбило стекла. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Также обломками БПЛА посекло фасад одного коммерческого объекта. В результате атаки в семи населенных пунктах произошли аварийные отключения электричества.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии еще в семи населенных пунктах: поселок Доброполье, села Замостье, Доброивановка, Доброе, Заречье-Первое, Заречье-Второе и хутор Тополи», — подчеркнул Гладков.

Губернатор добавил, что аварийные службы восстановят подачу энергии после согласования с Минобороны.

В ночь на 26 декабря российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами пять БПЛА. Три беспилотника сбили в Волгоградской области, по одному — в Воронежской и Белгородской областях.