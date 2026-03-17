Из-за активности дронов ВСУ в Херсонской области усилили меры безопасности

Дополнительные меры безопасности приняли в Херсонской области из-за роста активности украинских беспилотников в тыловых районах. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В целом наши военные и силовые структуры контролируют ситуацию. Приняты дополнительные меры безопасности. И за пределами 15-километровой зоны практически все дроны противника уничтожаются», — отметил глава области.

Ранее Сальдо сообщил, что боевики ВСУ стали использовать новые модели дронов с большим радиусом действия и новыми функциями.

Днем из-за атаки ВСУ на Новую Каховку пострадали три медика скорой помощи и пациентка. Все получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

В Новокаховском городском округе в результате удара беспилотника скончался мужчина. В Генической Горке Генического округа от удара беспилотника погиб один мирный житель, еще одного ранило.