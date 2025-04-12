Из тысячи ушедших в зону СВО сотрудников Роскосмоса более 100 погибли

Гендиректор Баканов: 105 сотрудников Роскосмоса погибли или пропали на СВО

Сотрудники Роскосмоса приняли участие в спецоперации на Украине. Из них 105 человек погибли или пропали без вести, более 300 получили ранения. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов объявил об этом на мероприятии в честь Дня космонавтики, сообщило РИА «Новости» .

Добровольцами в зону боевых действий ушли более тысячи сотрудников ракетно-космической отрасли. Из них двое, по словам Баканова, удостоились звания Героя России.

«К большому сожалению, успехи на фронте даются тяжелой ценой. При выполнении боевых задач получили ранения 342 наших товарища, а 105 коллег навсегда ушли из жизни или пропали без вести», — сказал он.

В общей сложности в отрасли заняты свыше 165 тысяч человек. С Роскосмосом работают 115 предприятий в 20 регионах.

Одними из первых с Днем космонавтики россиян поздравили члены экипажа МКС. Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков записали видеообращение с орбиты.