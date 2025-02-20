Из Приморского края на передовую отправили 19 тонн груза

Новая гуманитарная акция состоялась в Приморском крае — на передовую отправили 19 тонн груза. В состав вошли медикаменты, продукты питания, средства гигиены, канцтовары, специальное оборудование и техника.

«Мы хотим поддержать боевой настрой бойцов, напомнить им, что несмотря на то, что город Владивосток находится на расстоянии 10 тысяч километров от них, мы всегда рядом», — рассказал депутат городской думы Артем Володин.

Прибыть фуры с грузом должны ко Дню защитника Отечества. Такая акция стала третьей по счету. За две предыдущих осенью прошлого года местные предприниматели и общественники при поддержке губернатора Олега Кожемяко отправили на фронт два грузовика гуманитарной помощи общей массой 32 тонны.

В январе депутат городской думы Владивостока Виктор Тарабарин вместе с региональными предпринимателями передал бойцам 155-й отдельной ордена Жукова гвардейской бригады морской пехоты печи-обогреватели и квадрокоптеры.