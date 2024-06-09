Из-под завалов дома в Луганске спасли семь человек

МЧС: 7 человек спасли из-под завалов в Луганске

Специалисты спасли из-под завалов дома в Луганске семь человек. Об этом заявили утром 9 июня в МЧС России.

В настоящее время аварийно-спасательные работы завершились. В них участвовали 68 сотрудников ведомства и 10 единиц техники.

МЧС России
Фото: МЧС России/Telegram
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МЧС России
Фото: МЧС России/Telegram
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МЧС России
Фото: МЧС России/Telegram
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Накануне в Луганской Народной Республике объявили день траура по погибшим в результате обстрела Луганска ВСУ американскими ракетами ATACMS.

В администрации города отмечали, что по данным на утро 8 июня двое из числа пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще семи получивших ранения медики оценивают как тяжелое.

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