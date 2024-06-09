Специалисты спасли из-под завалов дома в Луганске семь человек. Об этом заявили утром 9 июня в МЧС России.
В настоящее время аварийно-спасательные работы завершились. В них участвовали 68 сотрудников ведомства и 10 единиц техники.
Накануне в Луганской Народной Республике объявили день траура по погибшим в результате обстрела Луганска ВСУ американскими ракетами ATACMS.
В администрации города отмечали, что по данным на утро 8 июня двое из числа пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще семи получивших ранения медики оценивают как тяжелое.
Меры безопасности усилили в Чехии из-за угрозы теракта
Поливомоечный КамАЗ и Fiat столкнулись в Москве. Есть погибший
Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые принимают экзамены у иностранцев
Взрывы прогремели в Одесской области
Из-под завалов дома в Луганске спасли семь человек
Додон намекнул на свое участие в выборах президента Молдавии
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте