Тела убитых украинскими боевиками мирных жителей продолжают доставать из лесной могилы в Северодонецке в ЛНР. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

По инициативе Следственного комитета и волонтерских организаций сейчас эксгумируют тела на территории рядом с Северодонецком. Работы по извлечению тел из лесной могилы ведутся планомерно.

«Выясняются причины гибели этих людей — как они туда попали, почему они были захоронены в несанкционированных местах», — сказал Мирошник.

Ранее в Курской области из Суджи вывезли тела 300 мирных жителей, погибших от рук украинских боевиков. Также с середины августа 2025 года шли поисковые мероприятия, во время которых обнаружили и эксгумировали тела 112 жителей.