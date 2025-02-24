Итоги акции «Тепло для Героя» подвели в Луховицах

В округе завершилась благотворительная акция «Тепло для Героя». Ее основная цель заключалась в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Участие приняли окружные депутаты из «Единой России», молодогвардейцы, партийные активисты, представители Совета ветеранов, союза пенсионеров Подмосковья, всероссийского общества инвалидов, а также общества инвалидов по зрению. В гуманитарный груз вошли продукты с длительным сроком хранения, предметы одежды, средства личной гигиены, теплые вещи, письма, детские рисунки и бытовая техника.

Ценный груз уже передали в зону специальной военной операции. В общей сложности, с начала проведения СВО, молодогвардейцы Луховиц отправили на фронт свыше 450 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, ребята регулярно плетут маскировочные сети и делают окопные свечи.