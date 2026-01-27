Итоги 2025 года подвели депутаты «Единой России» в Пушкинском округе

Депутаты фракции «Единой России» в совете городского округа подвели итоги работы за 2025 год и наметили ключевые задачи на предстоящий период. Особое внимание парламентарии уделили отчету о проделанной работе: обсудили реализацию социальных и инфраструктурных проектов, взаимодействие с жителями и решение актуальных вопросов территории.

На заседании обсудили мероприятия, которые были направлены на контроль за реализацией госпрограмм по ремонту учреждений социальной сферы, благоустройству территорий, ремонту дорог. Немаловажный блок — исполнение наказов избирателей. По словам главы округа Максима Красноцветова, особое внимание сегодня уделяется реализации региональной части Народной программы.

«Фактически 99% наказов избирателей за последние четыре года было выполнено. Это говорит о том, что все те партийные проекты, которые были намечены, в конечном итоге были успешно реализованы», — сказал Максим Красноцветов.

Руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Анна Дунаева отметила, что было проведено более 100 мероприятий, важных для участников СВО и их семей. Это сбор гуманитарной помощи и поездки в зону СВО, реабилитация военнослужащих и поддержка волонтеров, экскурсии, «круглые столы» и уроки мужества.

Максим Красноцветов также отметил достижения депутатов в различных сферах общественной жизни и проанализировал общую картину совместной работы.

По итогам заседания были определены ключевые приоритеты на текущий год, направленные на дальнейшее развитие региона. Обсудили и предстоящие выборы, которые пройдут в сентябре текущего года, как на муниципальном, региональном, так и на федеральном уровне.