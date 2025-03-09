«Видимо, украинцы отступают, они уже потеряли около двух третей из 1,2 тысячи квадратных километров российской территории», — написали авторы материала.

Они добавили, что это случилось через несколько дней после того, как Соединенные Штаты решили приостановить поставки военной помощи Украине.

Американский лидер Дональд Трамп стремится урегулировать украинский конфликт ради хороших отношений с Россией, заявил ранее полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, глава государства подает сигналы Украине о том, что без поддержки Соединенных Штатов ВСУ ждет поражение.