Украинские боевики используют оружие из Италии в конфликте с Россией. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на дипломатическое представительство РФ в Риме.

«Можно с высокой долей уверенности утверждать, что итальянские вооружения используются ВСУ для нанесения ударов и проведения военных операций на территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР», — указали в дипмиссии.

Как заметили дипломаты, итальянские власти неоднократно говорили о том, что разрешают ВСУ применять свое оружие только на территории Украины. Италия признает постсоветскую республику исключительно в границах 1991 года.

При этом, по данным диппредставительства, большая часть итальянцев не поддерживает политику военной помощи Украине. Согласно проведенным в июле опросам, свыше 53% жителей страны считают «плохой идеей» увеличение военных поставок ВСУ.

Итальянские журналисты недавно незаконно проникли в Курскую область, чтобы освещать нападения украинских боевиков на регион. После этого в МИД России вызвали посла страны Чечилию Пиччони.