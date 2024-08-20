Италию пристыдили за использование ВСУ ее оружия для ударов по России
Посольство России: ВСУ используют итальянское оружие для ударов по России
Украинские боевики используют оружие из Италии в конфликте с Россией. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на дипломатическое представительство РФ в Риме.
«Можно с высокой долей уверенности утверждать, что итальянские вооружения используются ВСУ для нанесения ударов и проведения военных операций на территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР», — указали в дипмиссии.
Как заметили дипломаты, итальянские власти неоднократно говорили о том, что разрешают ВСУ применять свое оружие только на территории Украины. Италия признает постсоветскую республику исключительно в границах 1991 года.
При этом, по данным диппредставительства, большая часть итальянцев не поддерживает политику военной помощи Украине. Согласно проведенным в июле опросам, свыше 53% жителей страны считают «плохой идеей» увеличение военных поставок ВСУ.
Итальянские журналисты недавно незаконно проникли в Курскую область, чтобы освещать нападения украинских боевиков на регион. После этого в МИД России вызвали посла страны Чечилию Пиччони.