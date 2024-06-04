«Истребление народа». Во Франции возмутились насильственной мобилизацией на Украине

Французский политик Филиппо: мобилизация приведет к истреблению украинцев

Фото: РИА «Новости»

Запад должен немедленно прекратить военную поддержку Украины, иначе украинцев ждет полное истребление. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Политик опубликовал видео из Днепропетровска, на котором сотрудники территориального центра комплектования пытались насильно мобилизовать мужчину. Местные жители при этом хотели отбить несчастного у военкомов.

«Ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации. <…> Решимость евроатлантистов продолжать этот конфликт, вооружая и финансируя Украину <…>, приведет к полному истреблению украинского народа!» — прокомментировал кадры Филиппо.

Ранее распространилось видео дерзкого побега жителя Днепропетровска от сотрудников военкомата. Украинца уже посадили в машину ТЦК, но он при помощи прохожих смог вылезти через окно. После чего забрал свой велосипед из багажника и уехал.

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