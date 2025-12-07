Минобороны России рассказало о подвиге рядового Данилы Соловьева, который обнаружил украинский вертолет и спас сослуживцев. Об этом сообщил RT .

Находясь на линии боевого соприкосновения, солдат засек воздушную цель, пытавшуюся выйти на рубежи атаки. Соловьев передал координаты командованию.

Российские истребили поднялись по тревоге и идентифицировали объект как вертолет Вооруженных сил Украины. Они открыли огонь и предотвратили атаку на позиции.

Ранее стало известно о масштабах дезертирства из ВСУ в 2025 году. Количество сбежавших со службы увеличилось вдвое, до 182 тысяч человек. В первый год конфликта части оставили всего 10 тысяч солдат, во второй — 25 тысяч. Журналиста Пола Стейгана поразило плачевное состояние украинской армии.