В Минобороны России рассказали, что многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ уничтожили авиабомбами ФАБ-500 опорник и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — уточнило оборонное ведомство.

Истребители вернулись на аэродром вылета после успешного поражения целей, подтвержденного разведкой.

Как рассказал инженер авиаслужбы эскадрильи Су-34, они не только готовят самолеты к вылету для выполнения боевых задач в зоне спецоперации, но и занимаются разработкой и внедрением новых научных решений через научную работу.

Конструкторы и промышленность потом на основе последних модернизируют самолеты, повышая эффективность их использования.

Ранее самолеты ВКС России ударили тремя ФАБАми по поселку Нью-Йорк, расположенному в подконтрольной Украине части Донецкой области.