Владимир Зеленский пожаловался, что Запад пообещал поставки F-16, но так до сих пор и не начал их. О причинах задержки радио Sputnik рассказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

По его словам, сбитый F-16 станет ударом по репутации Запада и окончательно разрушит миф о непобедимости его оружия. Это уже демонстрируется на примере Abrams’ов, Leopard’ов и установок Patriot.

«Поэтому Запад будет стараться максимально оттягивать эту историю. Когда звучали обещания о F-16, то было понятно, что это лицемерие и ложь», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что военная мощь Запада сильно преувеличена, на самом деле вооружения у стран НАТО не так много.