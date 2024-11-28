Самолет сбросил авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции на скопление личного состава ВСУ, а также на их бронированную и автомобильную военную технику.

Ранее расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» ликвидировал к северо-востоку от Суджи в Курской области группу военных в форме НАТО.

Оператор дронов с позывным Элджей рассказал, что ВС России засекли боевиков, а затем ударили с помощью FPV-беспилотника их по блиндажу. Он добавил, что противника атакуют не только БПЛА, но и авиация. Напарник военного отметил, что несколько раз видел в Курской области людей в натовской форме.