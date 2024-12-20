Медведев: Зеленский долго не удержится в кресле президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что ему не удастся законно при помощи выборов вернуться на должность главы страны. Об этом заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«История совсем скоро сольет его в выгребную яму с нечистотами, которая и поглотит ничтожество в удушливых миазмах забвения», — выразил уверенность Медведев.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин в рамках прямой линии подчеркнул, что переговоры с Зеленским возможны лишь в случае его легального возвращения на пост украинского лидера. По мнению зампредседателя Совбеза, глава киевского режима осознает это, поэтому делает ставку на боевые действия.

«Он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле», — добавил Медведев.

Зампред Совбеза также призывал не ослаблять давление на Украину, в том числе и по линии оборонно-промышленного комплекса.