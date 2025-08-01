Российские военные после года упорных боев освободили историческую правобережную часть Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» , связанный с группировкой войск «Север».

«Из-за своих массовых потерь противник прозвал реку Волчья, разделяющую город — „Рекой смерти“», — сообщили военные.

По их словам, украинские боевики пытались закрепиться в городской застройке, но у них не получалось.

Волчанск находился под контролем России с весны по сентябрь 2022 года. Снова бои за него начались в прошлом мае.

Накануне российские военные — также после долгих и упорных боев — полностью освободили город Часов Яр. В битве за него, по данным Минобороны, ВСУ потеряли более 7,5 тысяч военных, а также множество оружия и техники.