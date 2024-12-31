Миссия будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога заключается в том, чтобы сделать невозможным расширение НАТО. Британский дипломат Ян Прауд сообщил об этом в статье для американского журнала Responsible Statecraft .

«Членство в НАТО должно быть окончательно, бесповоротно и без оговорок снято со стола как часть сделки, которая предоставляет гарантии безопасности Украине. <…> Роль Келлога здесь заключается в том, чтобы провести твердую линию США на песке и убить эту идею», — сказал он.

Спецпосланник Трампа, по мнению Прауда, столкнется с рядом труднопреодолимых внешнеполитических проблем при попытке урегулировать ситуацию на Украине. Дипломат сообщил о разобщенности стран Запада, их нежелании контактировать с Россией и неэффективности санкций.

Он заявил, что НАТО неспособен продолжать придерживаться принципиальной линии по будущему членству Украины. Евросоюз, по мнению Прауда, тоже не сможет принять ее в свои ряды без потенциально разрушительных последствий в виде политической нестабильности и проблем при распределении региональных фондов. Украинского президента Владимира Зеленского автор статьи назвал скорее частью проблемы, чем ее решением, так как он озабочен лишь сохранением власти.

Американский сенатор Майк Ли тоже выступил против членства Украины в НАТО. По его мнению, эта страна не сможет находиться в альянсе одновременно с США.