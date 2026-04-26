Украинские власти начали нервничать из-за осознания, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции сложилась не в их пользу. Об этом в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что наступление российских войск заставило киевский режим понять, что дальше его положение станет еще сложнее и выход на договоренности нужно принять уже сейчас.

«Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли те решения, которые должны принять, чтобы выйти на договоренности. Дальше будет хуже. Дальше нужно будет принимать еще более болезненные решения. И они это начинают понимать, отсюда истерика», — заявил Песков.

В минувшую среду, 22 апреля, официальный представитель Кремля заявил, что встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна, но только для окончательного подведения итогов по уже достигнутым соглашениям.

Он пояснил, что без конечного результата диалог не имеет смысла.