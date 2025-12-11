Тяжелораненый солдат ВС России уничтожил двух бойцов ВСУ, которые укрылись в его блиндаже на Купянском направлении. Видео от первого лица оказалось в распоряжении Shot .

Российский боец сражался в районе села Колесниковка — в 14 километрах от Купянска. Он был тяжело ранен: осколками посекло спину, а ногу перебило. Из последних сил боец укрылся в доме и ждал помощи.

«По рации сообщили о двух вэсэушниках, которые забежали в его дом, укрываясь от российского дрона», — уточнили журналисты.

Тяжелораненый российский солдат уничтожил врагов из автомата. Его эвакуировали с поля боя. Сейчас боец находится в госпитале и получает необходимую помощь.

Раненый российский боец с позывным Мио в одиночку справился с группой из пяти солдат ВСУ во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области. Он определил местоположение противников и бросил гранату из окна дома, а затем уничтожил двух националистов огнем из автомата.