Согласно информации, полученной от председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, США используют данные, собранные в зоне спецоперации, для обучения систем искусственного интеллекта. Пентагон, в частности, собирает информацию с помощью спутников Starlink, отметил сайт телеканала «Звезда» .

Клименко указал, что на линии специальной военной операции располагаются около 30-40 тысяч спутников Starlink. С каждого из них поступает видеоряд и управляющая информация. Эти данные обрабатываются в особом программном обеспечении, которое синхронизируется с объемными потоками информации, поступающими от спутников, значительно превышающими по объему данные с обычных камер.

Ранее гендиректор OpenAI Сэм Альтман предлагал международным инвесторам проект по строительству десятков заводов для увеличения мощностей искусственного интеллекта. Однако его идея не была воспринята серьезно, и теперь он планирует обратиться с аналогичным предложением к правительству США.