Вооруженные силы Украины сильно ослаблены, у Запада уже не получится это исправить. Об этом полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive .

«Мы видим, что украинская армия сильно ослаблена, как и техника, которая также очень важна», — сказал он.

По мнению полковника, западные союзники определенно не в состоянии поддерживать военные усилия, которые особенно необходимы Украине.

«Идея ВС России состоит в том, чтобы уничтожить потенциал ВСУ, и это именно то, что они сейчас делают», — резюмировал Бод.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что страны Запада сейчас направляют все усилия для затягивания кризиса на Украине. Он напомнил, что Россия поддерживает всех стран участниц Содружества в совместной борьбе против героизации нацизма.