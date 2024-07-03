Белоусов указал на разрушительную роль Запада в украинском кризисе

Белоусов заявил о вине Запада в затягивании кризиса на Украине

Фото: РИА «Новости»

Спровоцировавшие кризис на Украине страны Запада сейчас направляют все усилия для его затягивания. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе заседания Совета глав оборонных ведомств стран СНГ, который проходит в Минске.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает всех стран участниц Содружества в совместной борьбе против героизации нацизма и изменения истории.

«Именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас — целенаправленно его затягивает», — привело слова Белоусова РИА «Новости».

Министр отметил, что этому свидетельствует поддержка западных стран киевского режима в его попытках искажения истории и продвижения нацистской идеологии. Но страны СНГ совместными усилиями продолжат отстаивать правду о своем историческом прошлом.

На открытии встречи Совета министров обороны стран СНГ глава белорусского ведомства Виктор Хренин подчеркнул, что выбранный курс западных стран привел к реальному кризису, который грозит перерасти в открытое вооруженное противостояние с применением ядерного оружия.

Министр добавил, что Запад не оставил попыток разрушить дружеские отношения между странами, объединенных общими целями и единой историей.

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