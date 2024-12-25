Недавние теракты, осуществленные Украиной, отражают ее тяжелое положение на фронте. Такое заявление сделал политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom .

«Есть старое, довольно неприятное выражение: „кто не умеет, учит других“. Есть и другое: „если у вас не получается на поле боя, то используйте терроризм“. Я думаю, здесь будет уместно использовать слово „отчаяние“, — сказал он.

По информации, предоставленной Министерством обороны России на 24 декабря, за прошедшие сутки потери украинских военных составили до 1480 человек. Также были уничтожены 65 беспилотных летательных аппаратов, шесть танков и других боевых машин.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что положение Украины на поле боя ухудшилось, а вторжение в Курскую область привело к катастрофе. По его мнению, западные СМИ еще не полностью осознали, насколько серьезной является ситуация на линии фронта.