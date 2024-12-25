Крупный теракт предотвратили в Подмосковье

Правоохранители задержали семь человек, пытавшихся совершить теракт в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Следователи выяснили, что в 2024 году с ноября по декабрь неизвестные завербовали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых пойти на это преступление за один миллион рублей.

Злоумышленникам поручили убить одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения.

В итоге подысканные исполнители заложили самодельную взрывчатку под машину потерпевшего. Планировали, что устройство взорвется, когда автомобиль поедет.

Правоохранители задержали подозреваемых, когда те закладывали СВУ. Всего поймали семь человек, трое из них — несовершеннолетние. Всем предъявили обвинения.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракт в Донецке. Горожанин по приказу ГУР Украины намеревался подорвать служебный автомобиль Минобороны. Против него возбудили уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности, подготовке преступления и незаконном приобретении и хранении взрывчатки.