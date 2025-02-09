На территорию Курской области без визы и без разрешения российских властей въехал корреспондент испанского издания El Mundo. Альберто Рохас пересек границу со стороны Украины, сообщило РИА «Новости» .

На сайте El Mundo действительно опубликована статья Рохаса. Она вышла в субботу, 8 февраля. Репортер утверждает, что въехал в Курскую область со стороны города Сумы вместе с военными Украины.

В Курской области Рохас встретился с экипажем американской боевой машины M2 Bradley: командиром Петро, наводчиком Антоном и механиком Юрием. Он рассказал, что украинцы живут в укрытии рядом с броневиком, укрытым маскировочными сетками.

Рохас также заявил, что ему приказали не снимать ничего, что позволило бы геолоцировать место, где скрываются украинские военные.

Ранее в Курской области и также незаконно побывали журналисты нескольких крупных иностранных изданий. Публикации о том, как их репортеры посещали российский регион, размещали Sun, Times и Independent, Washington Post и Daily Beast.

В сентябре 2024 года Курскую область нелегально посетила журналистка французского телеканала France24. Кэтрин Трент въехала в этот российский регион под прикрытием украинских войск.