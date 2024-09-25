Журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно проникла на территорию Курской области вместе с бойцами ВСУ, где сняла видеоматериал. Репортаж она опубликовала на своем сайте .

В публикации France24 говорится, что Трент предоставили доступ в контролируемые Украиной районы Курской области вместе с украинскими боевиками и «небольшой группой журналистов». Они нелегально пересекли российскую границу, чтобы попасть в несколько деревень курского приграничья.

До этого в Курской области незаконно побывали сотрудники немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television. Кроме того, американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent также опубликовали материалы о том, что их журналисты нелегально посетили территорию России.

Ранее МВД России объявило в розыск семерых иностранных журналистов, незаконно проникших на территорию Курской области.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.