Испанский журналист приехал в Курскую область вместе с ВСУ и подпал под дело

Против журналиста из Испании Альберто Рохаса возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, сотрудник издания El Mundo без документов на право въезда на территорию России вместе с военнослужащими ВСУ нелегально пересек российско-украинскую границу в феврале 2025 года. После этого он какое-то время находился в Суджанском районе.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение испанца для его задержания, а также расследуют обстоятельства случившегося.

Информация о том, что испанского журналиста уличили в незаконных действиях в Курской области, появилась несколько дней назад. На сайте издания El Mundo Рохас опубликовал материал, в котором утверждал, что въехал в Курскую область со стороны Сум вместе с военными Украины.

Ранее Курскую область нелегально посетила журналистка французского телеканала France24. Кэтрин Трент въехала в этот российский регион под прикрытием украинских войск.